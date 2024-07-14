Trump’ı koruyan keskin nişancıların tartışılan görüntüleri

ABD Başkan adayı Donald Trump’a miting düzenlediği Pensilvanya’da suikast düzenlendi. Trump’ın kürsüde konuştuğu esnada gerçekleşen olayda mermi Trump’ın kulağını sıyırdı.

Suikasta ilişkin konuşan görgü tanıkları ise çatıda silahlı biri olduğunu polislere söylediklerini ancak polislerin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

Suikastın gerçekleştiği ana ilişkin keskin nişancıların ortaya çıkan görüntüleri ise tartışma yarattı. Görüntülerde çatıdaki iki keskin nişancı sabit bir hedefe kitlenmiş olarak görülürken suikastçının ateşi sonrası suikastçıya ateş ettikleri görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber “Hedef ateş etmeden neden ateş etmiyorlar?”, “Sabit hedefe kitlenmişler ancak ateş gelmeden ateş etmiyorlar” gibi yorumlar yapıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DEMİŞTİ?

BBC News’e konuşan Smith isimli bir görgü tanığı saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirirken "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik. Polisi durumdan haberdar ettik. Ancak herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Gizli Servis yetkilileri miting alanındaki bir ahırdan bana bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş” ifadelerini kullandı.

“POLİSE ÇATIDA OLDUĞUNU SÖYLEDİK”

Smith ayrıca, “"Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası” diye konuştu.

CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum” ifadelerini kullanarak suikast anından bahsetti.

Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.