Trump’ın başı dertte! ABD bu haberle çalkalanıyor

Gazeteci Ardan Zentürk ABD Başkanı Donald Trump hakkında çıkan pedofili iddialarını değerlendirdi. Trump’ın Mar-a-Lago kulübündeki çalışanların Epstein tarafından istismar ağına dahil edildiğine dair iddialar büyüyor. Trump, Epstein’ın "çalışanlarını çaldığını" belirterek kulüpten kovulduğunu ifade etmişti. CNN International başta olmak üzere Amerikan medyası iddiaların peşini bırakmıyor.

Ardan Zentürk şöyle konuştu:

MAR-A-LAGO VE EPSTEIN

Trump'ın yakında kendine faydası kalmayacak. Öyle bir gidişi var ki ben neye uğradığımı şaşırmış vaziyetteyim. Özellikle pedofili, küçük kız çocuklarının tacizi skandalının bir numaralı kahramanı Jeffrey Epstein'ile ilgili Trump etrafında giderek daralmakta olan çember ve büyük panik ataklarla Trump tarafından yapılan açıklamalar. Yani Amerikan başkanlığının belli bir noktada nereye varabileceği konusunda ciddi bir soru işareti yaratmış durumdadır. Amerikan hukuku ve Amerikan siyaseti dışarıdan gözüktüğü gibi mono blok bir siyaset ve hukuk değildir. Evet efendimci tarafları olsa bile sonuçta gelinen noktada eğer suç hele hele örtülemez duruma gelmiş bir yapıdaysa yandı gülüm keten helva. Şu anda durum oraya doğru gidiyor. Mar-a-Lago’dan diye adlandırılan Trump'ın Florida'da hem malikanesinin olduğu hem de golf kulübünün olduğu çok müthiş bir yer. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı haftalardır ısrarla “Jeffrey Epstein'ı başkan Donald Trump'ın 90'lı yıllarda falan 10-15 yıl bir dostluğu olmuştur. Ama sonradan Jeffrey Epstein Mar-a-Lago’dan kovulmuştur. Çünkü kulübün ilkelerine uygun olmayan bir tavır sergilemiştir” dedi. Daha sonra Amerikan başkanlık uçağında seyahat ederlerken gazeteciler Donald Trump’a “Jeffrey Epstein ne yaptı?” diye sormuşlar. Trump, “Epstein benim için çalışan insanları çaldı.” Cevabını vermiş. Mar-a-Lago'da çalışan kadınlar var. Epstein, orada bazı kızları kendi grubuna almış Mar-a-Lago'dan. Şimdi bunu Amerikan Başkanı anlatıyor.

VİRGİNİA GİUFFRE’NİN HİKÂYESİ

Çalışanların genç kadınlar olup olmadığı sorulduğunda Trump, “Evet” yanıtını verdi ve onların kendisinin yönettiği SPA'da çalışmak üzere işe alındıklarını söyledi. Bunlardan birinin 2000 yazında 16 yaşındayken Mar-a-Lago'da yani Trump'ın yanında çalışmaya başladığını söyleyen Virginia Giuffre olduğunu da kabul etmiş. 2019 yılında ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre Virginia Giuffre, Epstein'ın SPA'da çalıştığı sırada kendisine masaj yapması için işe alındığını iddia etmiş. Virginia Giuffre, Epstein'ı cinsel istismarla suçlamış. Ancak Epstein iddiaları reddetmiş. Giuffre, bu yılın başlarında Avustralya'da intihar ederek hayatına son vermiş. Kadın artık yaşadıklarını, anlattıklarına ve mahkemelere daha fazla dayanamamış ve intihar ederek hayatını kaybetmiş. Virginia Giuffre'nin ailesi bir açıklama yaptı. “Sen 16 yaşındaki bir kız çocuğunu neden SPA'da çalıştırıyorsun? Epstein'ın bu kıza göz koyduğunu ve günü geldiğinde de transfer ettiğini söyleyerek, Epstein'ın esasında ne yaptığını bildiğini söylüyorsun." dedi. Epstein ne için kaçırmış o kızı veyahut ne için transfer etmiş? Pedofili azgınlarına çocuk temin etmek için. Sen şimdi benden çaldı bunu dediğin an bir Amerikan Başkanı olarak şu anda bir şey kabul ediyorsun. Kız pedofili çetesi tarafından kandırılıyor. Sen buna çok kızıyorsun. O pedofili çetesinin başkanını konuttan kovuyorsun. O zaman sen pedofili çetesi olduğunu biliyorsun. İşte bunu konuşuyorlar şimdi bütün Amerika Birleşik Devletleri ve gerçekten inanılmaz bir boyuta doğru ilerliyor. Aile çok tepkili, “Sen bizim kızımızı bilerek bir pedofili çetesinin adamının eline düşmesine ve orada işte büyük tacizler yaşamasına ve bu tacizleri anlattıktan sonra kendi hayatını sonlandırmasına neden olmuş bir adamsın. Sen o başkanlığı bir an önce bırak” şeklinde açıklamaları var. Gerçekten özellikle CNN International işin peşini bırakmıyor. Amerikan toplumu da bu konuda çok hassas ve Trump'ın eski havasının her geçen gün söndüğü de görülüyor. O yüzden diyorum ki pedofili sanığı olabilecek bir adamla el sıkışıp fotoğraf vermenin gereği yok. Ankara'dakilere söylüyorum.