Ümit Özdağ’dan komisyona katılanlara uyarı: Oturduğunuz masaya dikkat edin

Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Mücadele sonrası en büyük siyasi zaferi olan Lozan Antlaşması'nı hedefe koyan terör örgütü PKK'nın Avrupa uzantısı hainler, "Türkiye'nin tapu senedi" olan Lozan'ın 102. yılında, anlaşmanın imzalandığı kent olan Lozan'da toplandı. Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar, Lozan Anlaşması'nı hedef alarak, "Gelin, birlikte Lozan'ı parçalayalım. Bölgede haritalar değişebilir. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme istiyoruz." dedi. Lozan Antlaşması'nın artık anlamını yitirdiğini ileri süren Aydar, "Bölgede haritalar değişebilir. Orta Doğu'da sistem dönüşebilir. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Öcalan Komisyonu”na sert tepki gösterdi. Özdağ, PKK’nın sözde silah bırakma sürecinin samimiyetsiz olduğunu, yakılan 30 silahın sembolik olduğunu ve asıl silahların PYD ile PJAK’a devredildiğini belirterek komisyonun Öcalan’ı meşrulaştırma sürecinin bir parçası olduğunu savundu. Özdağ, “Bu masaya oturanlar tarih ve millet tarafından izleniyor. Lozan’ı yırtmaktan bahsedenlerle aynı zeminde bulunmak Türkiye’nin milli birliğine tehdittir” diyerek şöyle konuştu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Öcalan Komisyonu kuruldu ve bu Öcalan komisyonu PKK Kuzey Irak'ta sözde silah bırakma adına e mangal partisi kıvamında 30 tane silah yakıp diğer silahlarını da PYD'ye ve PJAK'a devrettikten sonra bir yeni aşamaya geçildi ve bu yeni aşamada Öcalan Komisyonuyla PKK'nın talepleri Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi tarafından gündeme alınacak ve bu komisyonun çalışmaya başlamasıyla birlikte Öcalan'ın artık İmralı'da bir mahkum olmaktan çıkıp meşrulaşacağı bir süreç başlayacak.

Bütün bunlar olurken dün PKK terör örgütünün ele başlarından bir tanesi Zübeyir Haydar Avrupa'da yaptığı bir konuşmada Lozan anlaşmasının yırtılması gerektiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmayı istemek, bunu politika haline getirmek PKK terör örgütünün genetiğine işlemiş. Sözde mangal partisi yapıp silah 30 tane Kalaşnikov yakarken öbür taraftan Avrupa'da yaptıkları toplantılarda istiklal harbimizin neticesinde emperyalizme imzalattığımız Lozan anlaşmasını bile yakalım yırtalım demeye devam ediyorlar. Biz Lozan'ı imzalatmadan önce Yunan ordusunu Akdeniz'de denize dökmüştük. Şimdi anlaşılıyor ki 100 sene sonra Lozan'ı imha etmek isteyen PKK'lı teröristlerin tamamının canını cehenneme yollamadan Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlamak mümkün olmayacak. Bu masaya oturanlar, bu masada PKK'nın taleplerini dinlemeye ve yerine getirmeye hazırlananlar. Tarih sizi izliyor, millet sizi izliyor. Siz PKK'yı ve Öcalan'ı muhatap almaya hazırlanırken PKK sözcüleri istiklal Harbimizin sonucunda yazmış olduğumuz, yazdırmış olduğumuz Lozan anlaşmasını yırtmaktan hala bahsedebiliyorlar. Oturduğunuz masaya dikkat edin.

PKK elebaşlarından Zübeyir Aydar, Avrupa'da yaptığı açıklama ile "Lozan'ın yırtılıp atılması gerektiğini" söylemiştir.



Mangal partisi gibi 30 kalaşnikof yakarak değil, bu teröristlerin her birinin canlarını cehenneme göndermeden PKK bitmeyecek!



TBMM'de sözde Terörsüz Türkiye… pic.twitter.com/EhYiRuSSk6 — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 1, 2025

Trump’ın başı dertte! ABD bu haberle çalkalanıyor