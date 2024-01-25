Trump’ın eski danışmanına 4 ay hapis cezası

Kaynak: İHA
Trump’ın eski danışmanına 4 ay hapis cezası
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro, 2021'deki ABD Kongre Binası baskınına ilişkin soruşturmayla ilgili gönderilen mahkeme celbini yanıtlamadığı gerekçesiyle Kongre'ye saygısızlıktan 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de 6 Ocak 2021'de Kongre Binası’na düzenlenen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komite tarafından kendisine gönderilen mahkeme celbine uymadığı gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro’ya Kongre'ye saygısızlık yaptığı gerekçesiyle dört aylık hapis cezasına çarptırıldı. Navarro, cezasını temyize taşıyacağı gerekçesiyle Yargıç Amit Mehta'dan hakkındaki herhangi bir cezanın ertelenmesini istedi.

Navarro, geçtiğimiz sene eylül ayında mahkeme celplerine uymadığı için iki kez Kongre'ye saygısızlık suçundan suçlu bulunmuştu. Savcılar, Yargıç Mehta'dan Navarro'yu her bir suç için aynı anda olmak üzere 6 ay hapis cezasına ve 200 bin dolar para cezasına çarptırmasını istemişti.

TRUMP’IN BİR ESKİ DANIŞMANI BANNON DA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon’un da 2022'de Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmiş ardından 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bannon'un davası şu anda temyiz aşamasında devam ediyor.

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