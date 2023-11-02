Trump'ın oğlu dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. haklarındaki sivil dolandırıcılık davası kapsamında hakim karşısına çıktı.

KAYNAK: İHA
Trump'ın oğlu dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. bugün New York’ta hakim karşısına çıktı. Donald Trump, çocukları ve Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı sivil dolandırıcılık davasının duruşmasında savcılar Trump Jr.'dan babasının şirketiyle uzun yıllar süren ilişkisini detaylandırmasını istedi. Şirkette o dönem sahip olduğu iş unvanını hatırlamadığını ifade eden Trump, tasarım ve üretim dahil "her konuyla" ilgilendiğini ifade etti. Kardeşi Eric ve kız kardeşi Ivanka'nın 2011'den 2017'ye kadar şirket hiyerarşisinde benzer şekilde üst sıralarda yer aldığı bilgisini paylaşan Trump Jr., ABD merkezli şirketlerin mali tabloları yönetmek için kullandığı Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) hakkındaki soru üzerine işletme eğitiminde öğrendiklerinin dışında GAAP kurallarına aşina olmadığını söyledi.

"BABAM BAŞKAN OLUNCA YÖNETİMİ BİZ DEVRALDIK"

Babasının 2017'de ABD Başkanı olmasıyla birlikte kardeşi Eric Trump ve eski mali işler müdürü Allen Weisselberg ile birlikte şirketin yönetimini devraldığını söyleyen Trump Jr., o döneme atıfla "İşletmeyle ilgili kararları babama bildirmeyi bıraktık" ifadelerini kullandı. Trump Jr., New York Başsavcısı Colleen Faherty'nin Weisselberg'in neden artık şirkette çalışmadığını sorması üzerine ayrıntılar hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Şirketin mali tablolarının hazırlanma sürecinde yer alıp almadığı sorulan Trump Jr., bu nitelikte bir belgenin hazırlanması konusunda uzmanlara güvendiğini ileri sürdü. Trump Jr., "Muhasebeciler bunun üzerinde çalıştı, biz de onlara bunun için para ödedik" dedi. Davanın bugünkü duruşması sona erdi. Trump Jr.'ın ifadesine yarın devam edilmesi bekleniyor.

SİVİL DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de açılan sivil dolandırıcılık davasında Trump, çocukları, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmak ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanıyor. Değerleri abartılan varlıkların arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer alıyor. Dava kapsamında savcılığın, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanması ve Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesi talebinde bulunduğu biliniyor.

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