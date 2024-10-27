Trump'ın sağ kolundan 'iç düşman' açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı adayı ve Ohio Senatörü JD Vance, Donald Trump'ın "iç düşman" söylemini savunarak, bu ifadenin muhalif partilere değil, "radikal solcu şiddet yanlılarına" yönelik olduğunu belirtti. CNN'e konuşan Vance, eski başkanın Amerikan halkına değil, toplumsal düzeni tehdit eden gruplara karşı tavır aldığını söyledi. CNN sunucusu Jake Tapper'ın, Trump’ın ordunun halkına karşı kullanılabileceği yönündeki eleştirilerini yanıtlayan Vance, "Trump, Amerikan halkına saldırmak için değil, aşırılık yanlısı unsurlara karşı askeri kullanmayı hedeflediğini belirtti," dedi.

Trump ve Vance'in "Radikal Sol" İddiaları

Vance, Trump’ın Kaliforniya Temsilcisi Adam Schiff ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi'yi "ülke içindeki tehditler" olarak tanımladığına değindi. Ancak Vance'e göre, Trump'ın bu söylemi siyasi rakiplere yönelik değil, toplumsal huzursuzluk yaratabilecek gruplara yönelikti. Eski başkanın Joe Rogan’ın programında da "iç düşmanların" nükleer silahlı Kuzey Kore liderinden bile tehlikeli olduğunu söylemesi, kampanyanın son dönemlerinde sertleşen bir dil benimsediğini gösteriyor. Vance, bu sert üslubun yanlış anlaşıldığını ve Trump’ın aslında halkı koruma çabasında olduğunu ifade etti.

Trump'ın Eski Çalışanlarının Eleştirileri

Trump'ın başkanlık dönemi yetkililerinden bazıları ise eski başkanın otoriter eğilimleri konusunda endişelerini dile getiriyor. Trump'ın eski genelkurmay başkanı John Kelly, New York Times'a yaptığı açıklamada, Trump'ın sadakatin Anayasa'ya değil, kişisel olarak kendisine bağlı olmasını beklediğini ve bunun tehlikeli bir eğilim olduğunu savundu. Vance, Kelly ve benzeri eski Trump çalışanlarının eleştirilerini, “politika değil, kişisel anlaşmazlıklar” olarak değerlendirdi.

Vance’ten "Birlik" Mesajı

Vance, Michigan'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Amerikan halkına hitap ederek, "Hangi partiye oy verirseniz verin, bu ülkede barış ve huzur içinde yaşamalısınız," dedi. Vance, ailesiyle arkadaş çevresinden bazı kişilerin, siyasi tercihleri nedeniyle kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirterek, dostlukların siyasetten önemli olduğunu vurguladı. Vance'in bu açıklamaları, seçime az bir süre kala seçmene ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.