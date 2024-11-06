Trump'ın seçilmesiyle altın ve gümüş çakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ın seçilmesiyle altın ve gümüş çakıldı

Altın ve gümüş gibi değerli metaller uluslararası piyasalarda ABD'deki büyük Cumhuriyetçi zaferinin ardından sert bir düşüş yaşadı. Piyasalar, doların yükselmesiyle baskı altında.

Gümüş piyasası, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin büyük zaferi sonrası dalgalı bir seyir izliyor. Doların yükselmesiyle birlikte gümüş fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Çarşamba günü yapılan işlemler sırasında gümüş, 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Uzmanlar, ABD'nin güçlü bir dolar ve iş dostu politikalarla piyasada baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Bu durumu teknik analiz açısından değerlendiren uzmanlar, gümüşün bu geri çekilmesinin şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. Özellikle Cumhuriyetçilerin seçim zaferi, gümüş alımlarındaki aşırı hareketliliği sona erdirebilir. Ayrıca, Trump yönetiminin son 50 yılda yeni bir çatışma başlatmayan tek başkan olduğu hatırlatılıyor. Bu da, jeopolitik endişelerin piyasadan çıkmasına neden olabilir.

Gümüş piyasası, şu anda 30 dolar seviyesinin korunup korunamayacağını izliyor. Eğer bu seviyenin altına düşerse, yükseliş trendinin sona erdiği düşünülüyor. Perşembe günü yapılacak olan Amerikan Merkez Bankası toplantısı, doların gelecekteki hareketlerini belirleyecek.

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