Trump'ın suikastçısı reklam filminde oynamış. Apar topar yayından kaldırıldı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’un yer aldığı bir reklam filmi olduğu ve yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. New York merkezli yatırım şirketi BlackRock Inc. tarafından 2022 yılında çekilen 30 saniyelik reklamda, o dönemde 18 yaşında olan Crooks kısa bir süreliğine yer aldı.

Bethel Park Lisesi mezunu Crooks’un yanı sıra, aynı okuldan bir öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu reklamın yayından kaldırıldığı duyuruldu. Şirketin açıklamasında, "2022 yılında Bethel Park Lisesi’nden bir öğretmenin yer aldığı ve Thomas Matthew Crooks da dahil olmak üzere birkaç öğrencinin arka planda kısa bir süre göründüğü bir reklam yayımladık" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O REKLAM FİLMİ

THOMAS MATTHEW CROOKS HAKKINDA BİLGİLER

Thomas Matthew Crooks, 13 Temmuz’da Trump’a düzenlenen suikast girişiminde silahı ateşleyen ve olay yerinde keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirilen kişi olarak belirtildi. Crooks, Pennsylvania'nın Butler bölgesine 70 km mesafedeki Bethel Park’ta ikamet ediyordu. Eyalet seçmen kayıtlarına göre Crooks, kayıtlı bir Cumhuriyetçi olarak görünüyor. Reuters haber ajansı, Crooks’un 17 yaşında iken sol eğilimli ve Demokrat politikacılar için bağış toplayan ActBlue’ya 15 dolar bağış yaptığını bildirdi.

Crooks’un suikast girişimindeki motivasyonu henüz netlik kazanmadı. Ayrıca başka kişilerin de bu girişime dahil olup olmadığı belirsizliğini koruyor. FBI temsilcisi Kevin Rojek, cumartesi akşamı yaptığı brifingde, belirgin bir motivasyonun henüz tespit edilmediğini ve soruşturmanın aylarca sürebileceğini ifade etti. Rojek, Crooks’un amacını belirlemek için "yorulmadan" çalışacaklarını belirtti.