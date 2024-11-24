Trump'ın Tarım Bakanı adayı Brooke Rollins oldu

Donald Trump, 2024 başkanlık dönemi için kabine adaylarını açıklamayı Brooke Rollins’in Tarım Bakanlığı adaylığı ile tamamladı. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump, Rollins’in tarım politikalarını yöneteceğini ve Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına liderlik edeceğini ifade etti. “Amerikan çiftçileri ülkemizin bel kemiğidir ve Brooke, bu sorumluluğu başarıyla üstlenecek,” dedi.

Rollins’in adaylığı, Trump’ın kabineyi oluşturma sürecinde yaşanan olaylı ve tartışmalı bir sürecin ardından geldi. Kabine üyelerinin her biri Senato onayına tabi olacak.

BROOKE ROLLİNS KİMDİR?

Brooke Rollins, Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim. America First Policy Institute’un başkanı ve kurucusu olan Rollins, Trump’ın ilk döneminde Beyaz Saray’da Amerikan İnovasyon Ofisi Direktörü ve İç Politika Konseyi Başkan Vekili olarak görev aldı.

Teksas’ta bir çiftlikte büyüyen Rollins, genç yaşta tarımla ilgilenmeye başladı. Texas A&M Üniversitesi’nde Tarım Geliştirme alanında lisans eğitimini tamamlayan Rollins, daha sonra avukat olarak kariyer yaptı.

Senato tarafından onaylanması halinde Rollins, tarım sübvansiyonları, federal beslenme programları, et denetimleri ve ABD’nin tarım ve orman politikalarının yönetiminden sorumlu olacak. Ayrıca ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakere edilecek ticaret anlaşmasında önemli bir rol oynayacak.

KABİNEDEKİ TARTIŞMALI İSİMLER

Trump’ın kabinesindeki bazı adaylar, geçmişteki tartışmalı sicilleriyle dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’na aday gösterilen Robert Kennedy Jr., aşı karşıtı görüşleriyle bilinirken, Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, geçmişte cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme geldi. Hegseth ise tüm suçlamaları reddederek olayın rızaya dayalı olduğunu savundu.

Eğitim Bakanı adayı Linda McMahon ise eğitim alanında deneyimsizliği nedeniyle eleştirilirken, Trump’ın kabinesi, MAGA destekçileri ve eski rakiplerinin bir karışımı olarak dikkat çekiyor.