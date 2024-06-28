Trump’tan Biden’a: Bunda ülke yönetecek akıl yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump’tan Biden’a: Bunda ülke yönetecek akıl yok

Trump ve Biden başkanlık yarışında kozlarını canlı yayında paylaştı. Trump, sorulan soruları anlamayan ve konuşurken anlamsız ifadeler kuran Biden için “Bunda ülke yönetecek akıl yok” dedi.

ABD Başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Partili Başkan Joe Biden bir araya geldi.

CNN’de yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayında adaylar kozlarını paylaştı. Tartışmanın bir noktasında Başkan Biden kendisine sorulan bir soruyu anlayamadı ve konuşurken ne dediğini kimse anlayamadı.

Biden’ın dilinin sürçmesi ve konuşamaması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu.

Biden münazaranın devamında “'Ne konuştuğunun farkında değil. Bunda ülke yönetecek akıl yok” dedi.

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