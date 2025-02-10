Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yeni vergi

ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde (10 Şubat 2025) yaptığı açıklamada, Pazartesi günü başlayacak yeni ticaret politikasını duyurdu. Trump, tüm çelik ve alüminyum ithalatına, Kanada ve Meksika da dahil olmak üzere, yüzde 25 oranında bir vergi uygulanacağını belirtti. Ayrıca, başka ülkelerden gelen ürünlere karşı da “karşılıklı tarifeler” uygulanacağını duyurdu. Başkan, bu tarifelerin “muhtemelen Salı veya Çarşamba” açıklanacağını söyledi.

Trump’ın bu açıklamaları, ABD'nin ithalat vergi politikalarını yeniden şekillendirme amacının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Başkan, Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal edilen çeliklerin ve alüminyumun yüzde 25’lik vergiye tabi olacağını vurguladı. Bu politikanın, ABD'nin dış ticaretini etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, Trump, başka bir ülkenin ABD ürünlerine uyguladığı vergi oranlarıyla orantılı olarak, Amerika'nın da benzer şekilde ithalat tarifelerini uygulayacağını belirtti.

YÜKSEK İTHALAT TARİFELERİ VE EKONOMİK YANSIMALARI

Trump’ın açıklamaları, hisse senedi piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. ABD’deki finansal piyasalarda, ABD'nin dış ticaret politikaları konusunda belirsizliğin artması nedeniyle düşüş yaşandı. Bu durum, tüketici güveninin de azaldığını gösteren anketlerin ardından daha da belirginleşti. Anket sonuçları, Amerikalıların, getirilen tarifeler nedeniyle enflasyonun artmasını beklediklerini ortaya koydu.

Trump, daha önce Kanada ve Meksika’dan yapılan tüm ithalat ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 25'lik vergileri 30 günlüğüne ertelemişti. Ancak, Çin’den yapılan ithalatlara yönelik yüzde 10’luk bir vergi artırımı kararını uygulamaya koymuştu. Başkan ayrıca, küçük paketlere, genellikle hızlı moda markalarından gelen ithalatlara ilişkin tarifeleri erteleme kararı aldı. Bu paketler, daha önce tarifelerden muaf tutuluyordu.

GÜNEY KORE VE DİĞER TİCARET ORTAKLARI TEPKİLİ

Trump’ın yeni vergi açıklamaları, dünya genelindeki ticaret ortaklarında endişe yarattı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Choi Sang-mok, Pazartesi günü ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin Trump’ın önerdiği vergilerin endüstrilerine etkisini incelemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Güney Kore, ABD’ye 2024 yılı boyunca 4,8 milyar dolar değerinde çelik ihraç etti ve bu, ülkenin çelik ihracatının yüzde 14'ünü oluşturuyordu.

Güney Koreli çelik üreticilerinin, özellikle POSCO ve Hyundai Steel’in hisse senetleri, piyasalar açıldığında değer kaybetti. Bu gelişme, Trump’ın çelik ve alüminyum sektörlerine yönelik uyguladığı yüksek tarifelerin küresel ticaret üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratacağına dair soru işaretlerini artırdı.

Trump’ın bu stratejileri, daha önce gümrük vergilerini bir pazarlık aracı olarak kullandığını belirttiği durumların bir yansıması olarak görülüyor. Yeni tarifelerin, hükümetin bütçe açığını kapatmak ve ticaret dengelerini değiştirmek için bir gelir kaynağı olarak kullanılacağı öne sürülüyor.