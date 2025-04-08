Trump'tan Erdoğan açıklaması: Onu seviyorum o da beni sever! 10 gün içinde ikinci kez övgü yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmenin ardından yaptığı açılamada Erdoğan'a iözgüler yağdırdı.

Donald Trump açıklamasında Erdoğan'dan bahsederken "Çetin ve zeki bir lider, ilişkimiz harika" diye konuştu.

Trump, açıklamasında "İlişimiz harika. Ben onu seviyorum o da beni sever" demesi dikkat çekti.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te gazetecilerin soruları yanıtladı. Basın toplantısında Trump'tan Erdoğan'a da özgü dolu sözler geldi.

"ERDOĞAN İKİ BİN YILDIR KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Trump Erdoğan ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Bibi, eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz.

Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. İki bin yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim. O da yok yok dedi. Erdoğan sert biridir, zeki biridir.

Netanyahu'nun Türkiye’yle ilgili herhangi bir sorunun olursa, bunu çözebilirim. Ama makul olmalısın.