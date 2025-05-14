Trump'tan flaş Suriye kararı! Tüm yaptırımları kaldırdı

Trump, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte alındığını belirterek, bu adımın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk aşaması olduğunu ifade etti. Trump, yaptırımların acımasız ve engelleyici olduğunu, ancak artık sona erme zamanının geldiğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİNE ABD TEMSİLCİSİ KATILACAK

Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını açıkladı. Türkiye'nin barış sürecindeki katkılarını öven Trump, "Türkiye'nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi" dedi.

RUBIO VE ŞEYBANİ TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEK

Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Türkiye'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de yüz yüze görüşeceğini belirtti. Bu görüşmenin ABD ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşecek ilk üst düzey temas olacağını kaydeden Trump, yeni Suriye hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesinin ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Trump, Suriye'ye "büyüklük için bir şans" verildiğini söyledi.

ORTADOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI

Trump, Suudi Arabistan’da büyük ABD şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Suudi Arabistan’daki dönüşümün "tarihi" olduğunu belirten Trump, Orta Doğu’nun artık savaş yerine teknoloji, terör yerine ticaret ihraç ettiğini söyledi. Trump, Suudi Arabistan’ın kısa süre içinde İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasını umut ettiğini ifade etti.

İRAN'A KARŞI SERT TAVIR: "NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEMELİ"

Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak, İran’a yönelik sert önlemlerin süreceğini söyledi. Ayrıca, İran yönetiminin zeytin dalını reddetmesi durumunda, petrol ihracatlarının sıfıra indirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

LÜBNAN VE SURİYE'YE DESTEK MESAJI

Trump, Lübnan’a yeni atanan ABD Büyükelçisine başarılar dileyerek, ülkede barışçıl bir gelecek için iş birliği yapacaklarını belirtti. Suriye’de de yeni hükümetin ülkeyi istikrara kavuşturmasını umduğunu ifade eden Trump, Suriye halkının huzur ve kalkınmayı hak ettiğini söyledi.

ABD, KARARLI VE GÜÇLÜ BİR LİDERLİK SERGİLİYOR

Trump, göreve geldikleri günden bu yana ABD’nin iç ve dış politikasında hızla güç kazandığını söyledi. Barışa karşı engellemelerle mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti.