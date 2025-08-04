Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a yönelik tarifelerini büyük ölçüde artırmayı planladığını duyurdu. Bu karara gerekçe olarak Ukraynada çatışmalar devam ederken Hindistan'ın Rus petrolü alım satımını gösterdi.

Hindistan'ın ödediği verginin büyük oranda yükseltileceğini söyleyen Trump Hindistan'ın sadece petrol ithalatı yapmadığını, aldığı petrolü yüksek karla piyasada sattığını söyledi.

Truth Social platformundan yaptığı açıklama ile Hindistan'ı çatışmalara devam ederken Rus petrol işlemlerinden kar elde etmekle ve savaşın insan üzerindeki olumsuz etkini görmezden gelmekle suçlayarak Ukrayda'da kaç kişinin öldürüldüğünün umurlarında olmadığını da ifadelerine ekledi.

"KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ UMURLARINDA DEĞİL"

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hindistan sadece büyük miktarda Rus Petrolü satın almakla kalmıyor. Aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını Açık Piyasada büyük kârlarla satıyor. Rus Savaş Makinesi tarafından Ukrayna’da kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil."