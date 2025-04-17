Trump'tan İran'a nükleer gözdağı!

Donald Trump ve Meloni Beyaz Saray'da bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu. Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda gelen soruya verdiği yanıtla açıkça İran'ı tehdit etti.

"ONLAR İÇİN KÖTÜ OLUR"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla anlaşma yapmak isteyen ülke var. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz"

İran anlaşmazsa onlar için kötü olur. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı. Zelenskiy, zekice davranmıyor. Ukrayna'daki savaşın çıkmasının sorumluluğunun Zelenskiy'ye ait olduğunu düşünüyorum.

ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz."

"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse" dedi.

Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz" dedi.

"YÜZDE 100 BİR TİCARET ANLAŞMASI OLACAK"

AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorusuna yanıt veren Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak" dedi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak. Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." dedi.