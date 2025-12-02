Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesi ardından yönetimi ele geçiren HTŞ, ülkeyi yeniden uluslararası arenaya döndürme derdinde. Daha evvel ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan Suriye'nin şimdiki devlet başkanı Ahmet el-Şara, şimdi Washington'da ciddiye alınan, Trump'ın arka çıktığı bir figür haline döndü.

Suudi Arabistan'da ilk kez tokalaştıklarında da Şara için "hayranlık" ifadelerini dile getiren Trump, bu kez de sosyal medya platformu Truth Social'dan benzer şeyler söyledi, İsrail'e de aba altından sopa gösterdi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin Suriye'deki ilerlemeden "çok memnun" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Suriye Hükümeti'nin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için amaçlanan, önemli olan şeyi yapmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz ay Washington'ı ziyaret eden Şara, Trump da dahil olmak üzere üst düzey ABD yetkilileriyle görüştü. Ziyaret sırasında Suriye, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı küresel koalisyona resmen katıldı. Buna karşılık Washington, ülkeye yönelik felç edici Sezar yaptırımlarını 180 gün süreyle geçici olarak askıya aldı.

Trump da paylaşımında bu adımlarına değindi, şöyle konuştu: "Onlara en çok yardımcı olan şeylerden biri, çok güçlü ve sert yaptırımları sonlandırmam oldu. Bunun Suriye, Liderliği ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum!"

İSRAİL'E UYARI

İsrail'i Suriye'ye müdahale etmemesi konusunda uyaran Trump, Tel Aviv ile Şam'ın "güçlü ve gerçek bir diyaloğu sürdürebileceğini" vurguladı. Trump, "Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, hem Suriye hem de İsrail'in uzun ve müreffeh bir ilişkiye sahip olmasını sağlamak için gayretle çalışıyor" dedi.

Bu paylaşımdan kısa süre sonra İsrail Başbakanlık ofisi, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü duyurdu. Suriye konusuna dair konuşulanlara ilişkin detay verilmeyen açıklamada, ABD Başkanının Netanyahu'yu yakın gelecekte Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

İsrail'in cuma günü, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin kasabasına düzenlediği operasyonda en az 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, operasyonu "savaş suçu" olarak niteledi, sert bir dille kınadı.