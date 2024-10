Trump’tan McDonald’s hamlesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez Beyaz Saray'a aday olduğu seçim kampanyasının son günlerinde, Amerikalı fast-food devi McDonald’s'ı siyasi arenaya taşıdı. Trump, Pennsylvania’daki bir McDonald’s şubesine giderek orada çalışmayı planladığını açıkladı. Trump, CNN'e göre bu ziyarette patates kızartma makinesinde çalışmayı amaçlıyor. Bu hamle, Trump’ın rakibi Kamala Harris’in McDonald’s’ta gençliğinde çalıştığına dair iddialarına meydan okuma niteliğinde görülüyor. Harris, McDonald’s’ta çalıştığını sık sık vurgulayan bir kampanya yürütüyor ve bu detay, onun orta sınıf köken hikayesinin bir parçası haline gelmiş durumda.

Kamala Harris ve McDonald’s İddiaları

Trump, Kamala Harris’in gençken McDonald’s’ta çalıştığı iddiasına yönelik şüphelerini sık sık dile getiriyor. Harris, 1983 yazında, California’da bir McDonald’s şubesinde çalıştığını belirtmişti. Harris, bir televizyon programında "Patates kızarttım, sonra da kasada çalıştım" demişti. Ayrıca 2019’daki başkanlık adaylığı kampanyasında grevdeki McDonald’s işçilerini desteklemiş ve kendi deneyiminden bahsetmişti. Demokratlar, Harris’in bu iş deneyimini, Trump’ın zenginlik içinde geçen hayatı ile karşılaştırarak seçmenlere sıkça hatırlatıyor.

Harris, Trump'a cevap verdi: "Doğru ama öğrenciydim!"

Trump’ın McDonald’s Sevgisi ve İddiaları

Trump’ın McDonald’s ile olan ilişkisi, rakiplerinin biyografik detaylarına meydan okuduğu bir geçmişe dayanıyor. 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump, Barack Obama’nın vatandaşlığını sorgulayan ve “birther” hareketinin öncüsü olmuştu. Şimdi de Kamala Harris’in McDonald’s’ta çalışmış olmasını sorguluyor. Trump, Harris’in McDonald’s’ta çalışma iddiasını “büyük bir yalan” olarak nitelendiriyor ve bu detayı küçümsemenin yanlış olduğunu savunuyor. Ancak Trump’ın kendisinin de biyografisinde abartı ve yanıltıcı iddialar olduğu biliniyor. Ünlü kitabı The Art of the Deal’de “gerçekçi abartı” kavramını kullanarak kendisini övmüştü.

Fast Food Siyaseti: Trump ve McDonald’s

Trump’ın McDonald’s sevgisi yeni bir şey değil. 2016’daki bir CNN programında fast food restoranlarına olan tercihinin kaliteden kaynaklandığını belirtmişti. Beyaz Saray’da da Clemson Üniversitesi’nin şampiyon futbol takımını McDonald’s ve pizza ile ağırlamıştı. Trump, aynı zamanda McDonald’s menüsüne olan hâkimiyetiyle de biliniyor. Bu durum, Trump’ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiğini, McDonald’s siparişi verdiğinde anladığı esprileriyle de gündeme gelmişti. Trump Jr. ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada, babasının McDonald’s menüsünü Kamala Harris’ten daha iyi bildiğini iddia etmişti.