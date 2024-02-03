Tiroit bezinin düşük veya aşırı aktif olup olmadığını belirlemek için TSH seviyeleri kullanılır. Kan testinde görülebilen TSH seviyelerine göre de uygun tedavi planı belirlenmektedir. Peki, TSH nedir? Kan testinde TSH referans değeri kaç olmalıdır?

TSH NEDİR?

TSH, "Tiroit Uyarıcı Hormon"un (Thyroid Stimulating Hormone) kısaltmasıdır. TSH, hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur ve tiroit bezinin aktivitesini düzenler. Bu hormon, tiroit bezini uyararak tiroit hormonlarının (T3 ve T4) üretimini ve salınımını kontrol eder.

TSH'nin ana görevi, tiroit bezinin normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli olan tiroit hormonlarının üretimini ve salınımını düzenlemektir. Tiroit hormonları, vücudun enerji düzenlemesi, metabolizma hızı, vücut sıcaklığı ve diğer birçok biyolojik süreçte önemli rol oynar.

TSH seviyeleri, negatif bir geri bildirim döngüsü içinde düzenlenir. Yani, kandaki tiroit hormon seviyeleri düştüğünde hipofiz bezinden TSH salgılanır, bu da tiroit bezini uyarır ve tiroit hormonlarının üretimini artırır. Tam tersi durumda, yani kandaki tiroit hormon seviyeleri yükseldiğinde TSH salgılanması azalır.

TSH seviyeleri, tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir parametredir. Doktorlar, TSH seviyelerine bakarak tiroit bezinin normal çalışıp çalışmadığını değerlendirirler. Tiroit bezinin düşük veya aşırı aktif olup olmadığını belirlemek için TSH seviyeleri kullanılır. Özellikle hipotiroidizm (tiroit hormonlarının yetersiz üretimi) veya hipertiroidizm (tiroit hormonlarının aşırı üretimi) gibi tiroit hastalıklarının teşhisinde önemli bir testtir. TSH seviyelerine göre uygun tedavi planı belirlenebilir.

KAN TESTİNDE TSH REFERANS DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Referans aralığı, bir kişinin tiroit bezinin normal şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için kullanılır ve genellikle mikroIU/mL (mikro Uluslararası Ünite/ml) cinsinden ölçülür.

Kandaki TSH için normal kabul edilen değerler 0.35-4.5 mU/ml arasındadır. Genç bireylerde üst sınır değeri olan 4.5 mU/ml, 2.5 mU/ml değerine düşer. Yaş ilerledikçe TSH düzeyi, insan yapısı gereği yükselmektedir.