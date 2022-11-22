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Terör hedefleri yeniden vurulmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de söylediği "Yolun sonu geldi" sözlerinin ardından Suriye'nin kuzeyi yeniden vurulmaya başlandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:24
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TSK Suriye'nin kuzeyini yeniden vurmaya başladı

Terör hedefleri yeniden vurulmaya başlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın açılışında yaptığı açıklamada, "Biz Suriye sınırlarımız hususunda her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında, kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir" ifadelerini kullanarak kara harekatı mesajı verdi.
Erdoğan'ın konuşmasının tamamlanmasının ardından, Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı.

Terör hedeflerinin yerle bir edildiği atışların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

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