Terör hedefleri yeniden vurulmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın açılışında yaptığı açıklamada, "Biz Suriye sınırlarımız hususunda her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında, kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir" ifadelerini kullanarak kara harekatı mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının tamamlanmasının ardından, Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı.

Terör hedeflerinin yerle bir edildiği atışların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.