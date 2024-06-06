TSKB Kalkınma Günü’nde finans, akademi ve iş dünyası buluştu

1950'den bu yana Türkiye’nin kapsayıcı ve nitelikli kalkınması için değer üreten Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB Kalkınma Günü etkinliğinin ilkini hayata geçirdi.

Bankanın geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğine Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri, akademi ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

NİTELİKLİ KALKINMAYA KESİNTİSİZ DESTEK

Birincisini düzenledikleri TSKB Kalkınma Günü’nde üreten Türkiye’nin gelecek vizyonunu ortak bir zeminde tartışma fırsatı bulmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Kuruluş tarihimiz olan 2 Haziran’ı Türk Patent ve Marka Kurumu'na “TSKB Kalkınma Günü” olarak tescil ettirerek çok yönlü nitelikli kalkınmaya adanmış 74 yıllık tarihimizi özel bir günle onurlandırmak istedik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin sürdürülebilir büyümesine, uluslararası alanda verdiği karbon taahhütlerinin gerçekleşmesine ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bankanın 2002 yılından bu yana Türkiye'deki çeşitli yenilenebilir enerji projelerine finansman desteği sağladığını belirten Bilgiç, bankanın toplumsal ve çevresel etkiyi de göz önünde bulunduran bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması kapsamında da önemli adımlar attıklarına işaret eden Bilgiç ayrıca, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefine doğrudan katkı sağlayacak ‘Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi’ni de çok kısa bir süre önce yine Dünya Bankası ile hayata geçirdiklerini anlattı.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DESTEK OLUYORUZ’

Bilgiç, “Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün yüzde 55’i yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor. Sağladığımız finansman destekleriyle ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki kurulu gücünün yüzde 15’ini temsil ediyoruz. Bununla beraber, son iki yılda finanse ettiğimiz 280 MW’ın üzerinde çatı ve arazi GES yatırımları ile sanayicimizin elektrik ihtiyacını kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek olduk. Dünya Bankası ile imzaladığımız Dağıtık Enerji Projesi ile bu yatırımları daha hızlı bir şekilde yatırımcı ile buluşturarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası kuruluşlardan sağladığımız kaynaklarla her yıl 16 milyon tonun üzerinde CO2 emisyon azaltımı sağlanmasına katkıda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Deprem bölgelerinde genç nesillerin eğitimine destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı konuşma yaptı. Lopez konuşmasında büyüme açısından Türkiye'nin son 20 yılına bakıldığında önemli adımlar atıldığını söyledi. Türkiye'nin bu dönemde yüzde 5,4 ortalama bir büyüme sağlandığına dikkati çeken Lopez, halihazırda sunulan tüm fonlara (mevcut 17 milyar dolar) ek olarak Türkiye'ye 18 milyar dolarlık bir finansman geleceğini kaydetti.

KALKINMA GÜNÜ PANELLERLE DEVAM ETTİ

Ardından Bilgiç ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, “Türkiye’nin Kalkınma Hikayesi” başlıklı sohbet gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Hakan Güldağ’ın üstlendiği “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Yolculuğu” panelinde UN SDSN Türkiye Ağı Koordinatörü Bahar Özay, İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic konuşmacı olarak katıldı. TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kapsayıcı Net Sıfıra Doğru Kalkınma Bankacılığı” panelinde ise Dünya Bankası Program Lideri ve Kıdemli Finans Sektörü Uzmanı Etkin Özen, AIIB Danışmanı Evren Dilekli ve AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Marine Karcher konuştu.

“Ekonomist Perspektifinden Kalkınma” panelinde TSKB Başekonomisti ve Direktörü Dr. Burcu Ünüvar ve Prof. Dr. Refet Gürkaynak arasında geçen sohbetin ardından program TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Kalkınma Bankacılığında Sermaye Piyasalarının Rolü” paneliyle devam etti.

Panelde, Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Naturel Holding Strateji ve Yatırımlar Bölüm Başkanı, CFO Hasan Sarıçiçek ve İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gayde konuştu.

Birinci TSKB Kalkınma Günü, “Sürdürülebilir Gelecek İçin Ortak Çözüm Üretmek” başlığında Ekonomi Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü ve İmece Koordinatörü Zeynep Erdoğan arasında geçen sohbetle son buldu.