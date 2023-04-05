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TSK'da subay ve astsubayların maaşlarına ek iyileştirme yolda

Milli Savunma Komisyonu'nun bu hafta görüşeceği teklifle, muvazzaf kıdemli binbaşılar ve 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların maaşlarına ve emekli aylıklarına iyileştirme yapılması planlanıyor.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 02:39
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TSK'da subay ve astsubayların maaşlarına ek iyileştirme yolda

TSK'da subay ve astsubayların maaşlarına ek iyileştirme yolda
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Bu düzenlemeyle birlikte, 130 bin 344 subay ve astsubayın maaş ve emekli aylıklarında 1300 ila 1735 lira arasında artış hedefleniyor. Ayrıca, erbaş ve erlerin sağlık hizmet bedellerinde oluşan fiyat farkları ilgili kurum bütçesinden karşılanacak ve terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri ödenecek.

Teklife göre, astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, en küçük astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenecek. Nakdi Tazminat Kanunu kapsamına girenlerden terörle mücadele, vazifenin icrası ve benzeri nedenlerle ölenlerin kanuni mirasçılarına ödenecek nakdi tazminat yüzde 20 oranında artırılacak. Diğer engelli hale gelenlere ödenecek tutar, en yüksek devlet memuru oranında yapılacak. Bu kapsamda anne ve babanın her biri 98 bin 129, eş 73 bin 597, çocukların ise 110 bin 395 lira nakdi tazminat alacağı belirtiliyor.

Ayrıca, uçuş ve paraşüt tazminatı brüt aylığının 100 katı üzerinden hesaplanacak ve ölenlerin annesinin ve babasının payları yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak. Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenler ile Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlere de nakdi tazminat düzenlemeye benzer şekilde uygulanacak.

Son olarak, seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlardan ödeme alamayanlara ödeme yapılması ve harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle statü geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesi de teklifler arasında yer alıyor.

Mevzuat değişiklikleriyle ilgili uyum ve güncelleme düzenlemelerinin yanı sıra askerlikle ilgili bazı konuların düzenlenmesini amaçlayan bir teklif, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri idari teşkilatlanması ve askeri yargı alanında yapılan değişikliklere uyum sağlayacak. Uzman erbaşların sözleşme fesih nedenleri daha önce yönetmelikle düzenlenirken, Anayasa Mahkemesi kararı kapsamında Uzman Erbaş Kanunu'nda düzenlenerek hukuki güvenceleri artırılacak. Ayrıca, acil durumlarda yapılan önleme aramaları için hakim kararı olmaksızın yapılan uygulamaların 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı getirilecek.

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