TSK'nın Suriye'ye hava harekatının görüntüleri paylaşıldı

Ankara'daki bombalı terör saldırısı sonrasında, teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.

Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı 20'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonların planlanan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

MİT'in Suriye'deki PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaların vurulma anları da paylaşıldı.

Görüntülerde SİHA ve İHA'larla hedeflerin vurulduğu anlar yer aldı.

Güvenlik kaynakları hava harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı ve Haseke bölgelerinde ağır darbe aldığına vurgu yaptı.