TSX rekorun ardından geri çekildi

Kanada’nın ana endeksi olan S&P/TSX Composite, pazartesi gününü yüzde 0,3 düşüşle 27.405 puanda kapatarak geçtiğimiz seanstaki tarihi zirvesinden geri adım attı. Yatırımcılar, küresel ticaret ilişkilerindeki belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Bu kırılganlık, özellikle Kanada mali sektörünü derinden etkiledi. Royal Bank of Canada yüzde 1 düşerken, TD Bank hisseleri yüzde 0,8 geriledi. Bank of Montreal ise yüzde 1,1 değer kaybı yaşadı.

Kan kaybeden bir diğer önemli isim ise madencilik devi Agnico Eagle Mines oldu. Şirketin hisseleri, değerli ve baz metallerin fiyatlarındaki zayıflamanın etkisiyle yüzde 2,3 oranında düştü. Firma, önümüzdeki günlerde bilançosunu açıklamaya hazırlanıyor. Piyasada bu gelişmeye yönelik temkinli bir bekleyiş hâkim.

ABD-AB ANLAŞMASI ETKİ YARATAMADI

Hafta sonu duyurulan ABD-Avrupa Birliği ticaret anlaşması, her ne kadar sert gümrük vergisi olasılıklarını azaltarak Kuzey Amerika piyasalarına geçici bir moral sağladıysa da, Kanada borsasında bu etki sınırlı kaldı. Özellikle bankacılık ve hammadde sektörlerindeki zayıflık, olumlu havanın genel endeks performansına yansımasını engelledi.

Toronto merkezli finans danışmanları, piyasanın genel gidişatını temkinli şekilde izlediklerini belirtiyor. Ancak uzmanlar, kısa vadede büyük dalgalanmalara hazırlıklı olunması gerektiği görüşünde birleşiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DİRENÇLİ DAVRANDI

Endeksteki gerilemeye rağmen, teknoloji sektörü yatırımcılara umut verdi. Shopify hisseleri yüzde 1,8 oranında yükselerek, piyasanın zayıf genel tablosuna karşı pozitif ayrıştı. Bu artış, risk iştahının teknoloji tarafında hâlâ diri olduğunu gösterdi.

Enerji sektöründe ise nispeten sakin bir hava hakimdi. Enbridge hisseleri haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak bilanço öncesi yatay seyretti. Yatırımcılar, şirketin finansal performansına dair daha net bir tablo görmek için beklemede kalmayı tercih etti.

Kanada borsasında yaşanan bu dalgalanma, global ekonomik belirsizliklerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle faiz politikaları, enerji fiyatları ve ticaret ilişkilerindeki yeni dengeler, önümüzdeki dönemde borsa performanslarını yakından etkilemeye devam edecek.