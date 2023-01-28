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  • ''Türk futbolunun üstüne toprak atın bitsin'' TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den flaş MHK paylaşımları

''Türk futbolunun üstüne toprak atın bitsin'' TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den flaş MHK paylaşımları

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, MHK Başkanı'nın istifasından sonra flaş paylaşımlarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:04
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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den flaş MHK paylaşımları. ''Türk futbolunun üstüne toprak atın bitsin''

''Türk futbolunun üstüne toprak atın bitsin'' TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den flaş MHK paylaşımları
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Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasının ardından peş peşe paylaşım yaptı.

Tongsir, ilk paylaşımında "Namusuna hepimizin kefil olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik neden istifa ettiklerini açıklamak zorunda" dedi.

Hemen peşinden bir paylaşım daha yapan Tongsir, şu ifadeyi kullandı:

"Eğer MHK'nin istifasının üstü gene örtülecekse Türk futbolunun üstüne de bir avuç toprak atın bu iş bitsin."

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Türkiye 'de futbol mu var?
28.01.2023 17:31
Her yıl yüzlerce milyon dolar dönen herhangi bir sektörde maddi-manevi kazanç olmazsa sürdürelebilir mi? Hayır. Ama insanları varolan sorunlardan uzaklaştırmak için sürdürülmek zorunda olan bir uğraş  
 
10
28.01.2023 17:27
Bu adamın karşı olduğu her karar doğrudur.  
 
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