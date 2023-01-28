''Türk futbolunun üstüne toprak atın bitsin'' TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den flaş MHK paylaşımları

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasının ardından peş peşe paylaşım yaptı.

Tongsir, ilk paylaşımında "Namusuna hepimizin kefil olduğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik neden istifa ettiklerini açıklamak zorunda" dedi.

Hemen peşinden bir paylaşım daha yapan Tongsir, şu ifadeyi kullandı:

"Eğer MHK'nin istifasının üstü gene örtülecekse Türk futbolunun üstüne de bir avuç toprak atın bu iş bitsin."