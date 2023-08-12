TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Galatasaray Fenerbahçe savaşına: Saçmaladınız

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer rekabetinde iki kulübün yöneticileri yaptıkları sert açıklamalarla tansiyonu tırmandırırken TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den çarpıcı bir mesaj geldi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den Galatasaray Fenerbahçe savaşına: Saçmaladınız

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir özellikle Galatasaray'la Fenerbahçe arasında yaşanan demeç savaşlarına tepki gösterdi.

Tongsir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biri Florya'nın kalbinden sökeriz der. Diğeri onlar alamadı, biz kaptık diye böbürlenip durur. Bu ne ya? Alt tarafı transfer yapacaksınız. Rekabet bu değil. İyice saçmalamaya başladınız" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray ile yaşanan transfer polemiğine ilişkin, "Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin imza için Türkiye’ye getirdiği, bir süredir Beşiktaş’ın da istediği Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete’nin transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı Kırmızılı camiadan transferle ilgili olarak "Fenerbahçe'den kaptık" yorumları yapılmıştı.

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