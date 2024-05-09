TSYD'de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) 8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’ndaki seçimler sonucunda Oğuz Tongsir’in başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Nuri İmre, Recep Çınar ve Murat Taşkın Asbaşkan,

Ahmet Fisunoğlu Genel Sekreter,

Bahri Havadır Mali İşler Sorumlusu,

Kemal Çağlayan Şubeler Sorumlusu,

Hilmi Türkay Basın Sorumlusu,

Bülent Karadaş Dış İlişkiler Sorumlusu

Adnan Poyraz, İlhan Öztat, Emin Demir, Mustafa Karagöl, Rafet Topçu ve Aygün Özipek’ de üye olarak görev yapacaklar.