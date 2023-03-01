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Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan 'Kızılay' kararı

Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından kuruma yöneltilen tepkiler sürüyor. Bu konuda bir tepki de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:30
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TTBP Başkanı Kızılay hakkında aldıkları kararı sosyal medya hesabından açıkladı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan 'Kızılay' kararı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekel ürünlerine gelen zamları takipçilerine duyuran  Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu defa bir bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Aybaş,  deprem sürecinde skandalların merkezi haline gelen Kızılay'ın soda ürünlerini satmama kararı aldıklarını duyurdu.

"SATMAMA KARARI ALDIK"

Aybaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık. Sizler de içmeyerek destek verin."

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