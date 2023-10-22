TTK’ya “adam” kavramı yerine “insan” kullanılsın önerisi

Editör: Ersoy Özdem

T24'ün haberine göre, Dr. Sevda Bora Çınar, “Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi” (CEDAW) taraflarından birisi olan Türkiye’nin, cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda TTK’da kullanılan bazı terimlerin cinsiyet eşitsizliğine örnek olmasından dolayı değiştirilmesini talep etti.

Makalesinde, Türkiye'de son yıllarda iş dünyası derneklerinin 'iş adamı' yerine 'iş insanı' söylemini kullanmaya başladığı, dernek isimlerini de bu şekilde değiştirdiğine ilişkin bilgilere yer verdi.

"BİR HUKUK KOMİSYONU OLUŞTURULMALI"

Dr. Çınar, Türk hukuk mevzuatı genel olarak incelendiğinde 'iş adamı', 'gemi adamı', 'su altı adamları', 'fen adamları', 'adam öldürme', 'devlet adamı', 'kurbağa adam', 'teknik adam', 'bilim adamı', 'din adamı' gibi 'insan' ya da 'kişi' kavramı yerine cinsiyetçi bir söylem olan 'adam' kavramının sıklıkla kullanıldığını belirtti. Tüm Türk hukuk mevzuatının CEDAW hükümleri ışığında yeniden ele alınmasının anayasanın gereği olduğunu belirten Dr. Bora Çınar, "Bu konuda yapılması gereken ivedi olarak bir hukuk komisyonu oluşturulması ve benzer şekilde içerisinde cinsiyetçi söylem barındıran tüm mevzuatın kapsayıcı bir dil çerçevesinde yeniden ele alınmasıdır" dedi.

BAKANLIK ÖNEREYİ NOT ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden, cinsiyetçi 'adam' kavramı yerine 'çalışan', 'insan', 'kişi' gibi ifadelerin kullanılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu anlatan Dr. Çınar, "Adalet Bakanlığı Özel Hukuk Bürosu tarafından mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerimizin, yapılacak mevzuat hazırlıkları kapsamında değerlendirilmek üzere not edildiği bilgisi verilmiştir.

Erkek olmaya referans veren 'adam' gibi ifadelerin açıkça TTK düzenlemelerinde yer alması ve kritik alanlarda görev alan kişilerden 'iş adamı' gibi hareket etmesinin beklenmesi, bu alanlarda görev alan kadınlar kadar erkekler açısından da rahatsızlık kaynağı olmuştur. Öyle ki iş insanlarından oluşan çeşitli organizasyonlar tarafından da gündeme getirilen bu rahatsızlık neticesinde örneğin başlangıçta adı 'Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)' olan dernek, adındaki 'iş adamları' ifadesini 'iş insanları' olarak değiştirmiştir" dedi.

Çalışma yaşamında kadın emeğini görünür kılmanın en doğru adımın, 'adam' kavramının hem erkek hem kadın çalışanlar için kullanılan bir terim olarak görülmesi yerine, cinsiyetçi söylemlerin hatalı bir tercih olduğu kabul edilerek, yerine eşitlikçi ve kapsayıcı ifadeler kullanılması olacağını belirtti.