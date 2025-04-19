Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay hakkında bomba iddia!

Sekiz yıl önce aşk dedikodularıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay, yeni bir iddia ile tekrar konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre, ünlü isimlerin Paris'te bir araya geldikleri konuşuluyor. 2017 yılında Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile İbrahim Kutluay'ın ise Demet Şener ile evli olduğu dönemde ikili hakkında aşk söylentileri çıkmıştı, ancak her iki tarafta da bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.



Bu olayların ardından her iki isim de eşlerinden boşanmıştı. Paris'te çıkan o fotoğraf Büyüküstün ve Kutluay'ın yollarının yeniden mi kesişti söylentilerini ortaya attı.

Magazin kulislerinde dolaşan habere göre, Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay bir araya geldi.

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Paris sokaklarında çekildiği söylendiği ve ikiliye ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf, kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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İş için ara sıra İstanbul'a ​​​​​​​gelen Büyüküstün'ün, son yıllarda hayatlarının Fransa'da sürdürüldüğü biliniyor.

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