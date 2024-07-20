Tuba Büyüküstün Seda Bakan’ı fena bozdu

Geçtiğimiz gün, Netflix’te yayınlanan OGM Picrures imzalı Zeytin Ağacı dizisinin 2. Sezon galası yapıldı.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın yer aldığı dizinin galasında iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan’ın “Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu” sözlerini “Ben seni de Boncuk’u da tanımıyordum, sen de beni tanımıyordun” diyerek böldü.

Rıza Kocaoğlu, “Yıllardır tanıyor gibiydik” diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da Tuba Büyüküstün, “Rıza’yı tanımıyordum, Aytaç’ı tanımıyordum. Kimi tanıyorduk?” diyerek Seda Bakan’a yöneldi.

Sosyal medyada Tuba Büyüküstün’ün tavırlarından rahatsız olduğu düşünülen Seda Bakan, “Aşkım ben Serkan’ı tanıyordum, Murat ile daha önce film çekmiştim, Aytaç’ı da tanıyordum” diyerek Büyüküstün’e yanıt verdi.

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“BİRBİRİNİZİ PATLATMAYIN”

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Boncuk Yılmaz, “Yapmayın, birbirinizi patlatmayın” diyerek araya girdi. Tartışma, Tuba Büyüküstün’ün “Seda, sus artık” sözleri ile noktalandı.

Magazin Burada tarafından yayınlanan bu görüntülerden sonra Tuba Büyüküstün eleştiri yağmuruna tutuldu.