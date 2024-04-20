Tuba Büyüküstün tarzıyla geceye damga vurdu

Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendinden söz ettiren Büyüküstün bu kez davet tarzıyla olay oldu.

Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Zeytin Ağacı, Asi, Gönülçelen ve Sefirin Kızı gibi birçok yapımda yer alan Tuba Büyüküstün oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Bir markanın düzenlediği özel bir davete katılan Büyüküstün giydiği transparan siyah elbisesiyle geceye damga vurdu.

Transparan kıyafeti çok beğenilen Tuba Büyüküstün'ün belindeki gold kemer de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Tuba Büyüküstün'ün davet tarzına sosyal medyada “Çok güzelsin, harikasın” gibi yüzlerce yorum yapıldı.