Tuba Ünsal iftar için ödediği hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde "Mara Hatun" karakterini canlandıran oyuncu Tuba Ünsal, iftar açmak için bir restorana gitti.

Ünsal, Sarıyer'de yeni taşındığı eve yakın bir restoranı tercih etti. Çocukları ve iki çalışanıyla iftara giden ünlü oyuncu, gelen hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Hesabı gören Ünsal, gelen hesaba adeta isyan etti.

"GEÇİRMİŞLER DE GEÇİRMİŞLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünsal, "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı" ifadelerine yer verdi.

Ünsal, hesabın ne kadar geldiğini ise söylemedi.