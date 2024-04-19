Tuba Ünsal'dan yürek burkan açıklama

Sanatçıların zaman zaman ekranlarda göründüğü gibi mutlu olmadıkları biliniyor.

Bu mutsuzluklarının nedenlerinin aile sorunları veya geçmişte yaşanmışlıkları olduğu da bir gerçek.

Son olarak Tuba Ünsal'ın anlattıkları yürekleri dağladı.

Tuba Ünsal, 'Empati' adlı programda yaptığı konuşmada, tasarruf yapmak için arkadaşlarının eski kıyafetlerini giydiğini ve çocuklarının da benzer bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

Tuba Ünsal, "Arkadaşlarımın kıyafetlerini eskimeye kadar giyerek para biriktirdim. Çocuklarım da aynı şekilde yetişiyorlar; yeni bir kıyafet almadan önce eskisini satıyorlar" dedi.

Ünsal, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu ve şöhretin hayatına etkileri hakkında konuştu.

Ünsal, "Şöhret, üzerinde taşınması zor bir yük. Geçmişteki deneyimlerime baktığımda, bu yolu nasıl sağ salim geçtiğime kendim bile şaşırıyorum. Sıradan bir Türk ailesinin çocuğuyum ve babam, şöhretim yüzünden çok zorluklar yaşadı. İnsanların ne diyeceğiyle çok mücadele ettik. Keşke 'Ben dürüst bir şekilde işimi yapıyorum' diyebilseydim. Üzerime atılan iftiraların izleri hep kaldı, sürekli 'yanlış bir şey mi yapıyorum?' diye düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

Ünsal, maddi zorluklarla dolu bir hayatın ardından 17 yaşında ilk evini aldığını söyledi.

Ünsal, "Babam izin vermiyordu, ancak 'Yalnız yaşayamazsın, bunun için kendi evin olmalı' gibi kurallar koymuşlardı. Para biriktirmek için arkadaşlarımın kıyafetlerini giydim ve bankadan kredi alarak küçük bir ev satın aldım. Bazı insanlar, kendileri yoksulluk çektikleri için çocuklarını şımartma eğilimindedirler, 'Ben yaşayamadım, onlar yaşasın' derler. Ancak ben bunu yapmadım. Çocuklarımın da zorluklarla mücadele ederek bir şeyler başarmalarını istiyorum. Kızım Sare, yeni bir kıyafet almadan önce eskisini satıyor ve ikinci el kıyafetlerle büyüdüler" dedi.

Ayrıca Ünsal, meslektaşı Özgü Namal ile ilgili bir anısını paylaştı.

Ünsal, "Biz sektöre aynı dönemlerde adım attık. Özgü ile aynı reklam cast ajanslarına giderdik. 'Seni gördüğümde moralim bozuluyor, çünkü genellikle sen seçiliyorsun' derdi. Neyse ki o, reklam dünyasında kalmayıp televizyona geçti ve orada başarılı oldu" diye ekledi.