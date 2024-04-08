Tuba Ünsal'ın kiracısı Ayşe Hatun Önal’la başı dertte

42 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kazandığı paraları gayrimenkule yatırmasıyla gündem oluyordu.

İstanbul'da evleri olan ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkula yatırsa da kiracılarıyla sorun yaşıyor.

Birkaç ay önce kiracısı olan fenomen Pucca ile sıkıntılar yaşayan Ünsal, "Evimi mahvetti. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı." diyerek isyan etmişti.

EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Evini ünlülere kiralamaya devam eden Tuba Ünsal'ın bir başka kiracısı ise ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dı. Ünsal, hem arkadaşı hem de kiracısı olan Önal ile son zamanlarda sıkıntı yaşamaya başladı.

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre, bir süredir maddi problemler yaşayan şarkıcı Önal, ev sahibi Tuba Ünsal'ı zor durumda bıraktı. Bu nedenle Ünsal, kiracısı Ayşe Hatun Önal'ı evinden çıkarmaya çalışıyor.

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