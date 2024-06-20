Tüccara kızdı bedava yaptı görenler talan etti. Markette kilosu 30 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüccara kızdı bedava yaptı görenler talan etti. Markette kilosu 30 TL

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, 15 dönüm tarlasına ektiği soğanı satamayınca çürümesin diye bedava yaptı. Soğanın bedava olduğunu duyan yüzlerce kişi tarladaki bedava soğanları kapışırcasına topladı.

Otluk köyünde 15 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Mehmet Kaya, soğanı tüccarlara satamadı. Büyük zarar eden çiftçi soğanın tarlasında çürümesine gönlü el vermeyince ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Soğanın bedava olduğunu duyan yüzlerce vatandaş tarlaya akın etti. Civar köylerden birçok vatandaş da arabalarıyla tarlaya gitti.

Emeklerinin boşa gittiğini belirten çiftçi Mehmet Kaya, “Kışın 50 TL'den satılan soğan yazın 5 TL etmedi. Tüccar gelip kilosuna 2 ile 3 TL arasında fiyat biçti. Bu soğanı toplamaya kalksam çuval başı maliyetim 5 TL. Satamadığım için kendi köy halkıma, çevre köy halklarına hayrıma dağıtıyorum. Şu soğanlar tarlada satılmıyor. Ayrıca çevre köy ve bizim köyde 50 dönüm eken var. 100 dönümden fazla eken bir sürü çiftçi var. Hepsinin emeği şuan boşa gitmiş bulunmakta” dedi.

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