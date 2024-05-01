Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı 2-2 biten maç sonrası Kim Min Jae ile ilgili konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlanan maça eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae damgasını vurdu.

goal-blank-web-facebook98.webp

2 GOLDE DE BAŞROLDE
Kim Min Jae, ilk yenilen golde hata yaparken, Real Madrid'in penaltıdan bulduğu golde penaltıyı yapan isim oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Kim Min Jae'ye adeta demediğini bırakmadı.

Maç sonrası konuşan Tuchel, "İki kez çok açgözlü davrandı. İlk golde Vinicius'a karşı ilk adımı çok erken attı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. İkinci golde ne yazık ki bir hata daha yaptı. Rodrygo'nun düşürülmesine karşı bu kadar agresif savunmaya gerek yoktu. Maalesef kaliteleri göz önüne alındığında bu hatalar cezalandırılıyor.'' dedi.

NEUER'DEN DESTEK
Tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer takım arkadaşına destek verirken, "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor. Bu maçta da çok iyi oynadığı anlar vardı. Ancak belki de bazı kritik anlarda doğru kararı veremedi, bu da futbolda her zaman olur." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Son Haberler
Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Gündem
Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Başı için deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı için deyimi ne anlama geliyor?
Batman'da otomobil park halindeki tankere çarptı Yerel Haberler
Batman'da otomobil park halindeki tankere çarptı
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı Spor
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Otobüsün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi Gündem
Otobüsün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi
Yedi Bela Hüsnü Esenler'de terör estiriyor. Gözü hiçbir şey görmüyor Yaşam
Yedi Bela Hüsnü Esenler'de terör estiriyor. Gözü hiçbir şey görmüyor
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun Gündem
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Sürücüler yarına hazır olun