Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlanan maça eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae damgasını vurdu.

2 GOLDE DE BAŞROLDE

Kim Min Jae, ilk yenilen golde hata yaparken, Real Madrid'in penaltıdan bulduğu golde penaltıyı yapan isim oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel, Kim Min Jae'ye adeta demediğini bırakmadı.

Maç sonrası konuşan Tuchel, "İki kez çok açgözlü davrandı. İlk golde Vinicius'a karşı ilk adımı çok erken attı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. İkinci golde ne yazık ki bir hata daha yaptı. Rodrygo'nun düşürülmesine karşı bu kadar agresif savunmaya gerek yoktu. Maalesef kaliteleri göz önüne alındığında bu hatalar cezalandırılıyor.'' dedi.

NEUER'DEN DESTEK

Tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer takım arkadaşına destek verirken, "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor. Bu maçta da çok iyi oynadığı anlar vardı. Ancak belki de bazı kritik anlarda doğru kararı veremedi, bu da futbolda her zaman olur." ifadelerini kullandı.