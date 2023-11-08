Tuchel'den Galatasaray için ilginç benzetme

Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

"ATALANTA BERGAMO'YU HATIRLATIYOR"

Bugün saat 23.00’te Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Tuchel "Yarın çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum. Bana biraz birkaç yıl önceki Atalanta Bergamo takımını hatırlatıyor. O dönem çok iyi çıkış yapan herkes için zor bir takım olmuşlardı" dedi.

"YOĞUN VE ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM"

İstanbul’da oynanan maçtan ders çıkaran Alman hoca, "Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum süreçlerini de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum" diye konuştu.

“ŞANSLIYDIK”

Tuchel, ilk maçta gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

“SABIRSIZLANIYORUZ”

Karşılaşmaya çok sayıda Gaşatasaraylı taraftarın geleceğini kaydeden Tuchel, "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak. Çok sayıda taraftar rakibimize destek verecek. Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“OLAĞANÜSTÜ İYİ GİDİYOR”

Deneyimli kalcei Manuel Neuer’in son durumu hakkında da konuşan Tuchel, "Olağanüstü iyi gidiyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor" dedi.