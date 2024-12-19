TÜED Başkanı Ergün öyle bir laf etti ki... Emekliler tepki gösterdi: Önce onu değiştirin

Türkiye’de milyonlarca emekli, en düşük maaşlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında giderek zorlanıyor. Özellikle temel gıda, kira ve sağlık giderlerindeki hızlı artış, emeklilerin bütçelerini zorluyor ve geçim mücadelesini daha da ağırlaştırıyor.

Birçok emekli, yapılan maaş zamlarının mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını ifade ederken, maaşlarının enflasyona karşı korunması ve insanca yaşam koşulları için daha güçlü bir destek talep ediyor. Geçmişteki birikimleriyle ya da çocuklarının desteğiyle ayakta kalmaya çalışan emekliler, özellikle sabit gelirli oldukları için ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenenlerin başında geliyor.

EMEKLİ VATANDAŞLAR İKTİDARDAN DESTEK BEKLİYOR

Emekli maaşlarının daha yaşanabilir seviyelere çıkarılması gerektiğini savunan vatandaşlar, hükümetten ivedilikle adım atılmasını bekliyor. Özellikle, en düşük emekli maaşlarının temel ihtiyaçları karşılayacak bir düzeye çekilmesi, emekliler için hayati bir önem taşıyor.

Emekli vatandaşlar, kendisini temsil eden kurum ve kuruluşlardan gerekli adımların atılmasını beklerken, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’ün geçtiğimiz günlerde emeklilerle beraber katıldığı “Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı“ndaki sözleri dikkat çekti.

"HER DÖNEM OLDUĞU GİBİ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı programda konuşan Kazım Ergün’ün ‘her dönem emekli desteği’ vurgusu tepki çekti.

Emeklilerin taleplerini dile getirmek için söz hakkı alan Ergün, Erdoğan’a övgüler sunarak, her dönem emekliye destek verildiğini savundu. Ergün açıklamasında, “Emekli, kendisine atılan adımları asla unutmaz ve karşılıksız da bırakmaz. Bu şiarla ve emeklinin olgunluğuna yakışır şekliyle ve “marifet, iltifata tabidir” sözü ışığında emekli için emek sarf eden herkesi sevgiyle ve muhabbetle kucaklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım inanıyorum ki, siz bu ülkenin ağzı dualı, emektar çınarlarına her dönem olduğu gibi yeni yılda da gereken desteği sunacaksınız” ifadelerini kullandı.

Ergün’ün Erdoğan’a söylediği sözler sonrası sosyal medyadan art arda tepkiler geldi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve emekli Ergün’ü şu ifadelerle eleştirdi:

-Kazım Ergün istifa etmek de büyüklüktür. Emekliye hiçbir faydanız yok.

-Kazım Ergün aynı zamanda SGK’nın yönetim kurulunda. Ondan başkası saraya gidemez. Başka emekli derneğini sokmazlar oraya

-Başkan kazım Ergün hemen istifa, külliyede emekli hakkını savunamayan başkan olmaz derhal istifa.

-900 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün dün Beştepe' de yaptığı konuşmada Erdoğan'a yağ yakmaktan emeklinin derdini anlatmaya vakit kalmadı. Yazık...

-Önce Kazım Ergün'ü değiştirin!