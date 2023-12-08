TÜED’den emeklilerin kök aylıkları için çağrı

Ergün, Türkiye’deki 15,6 milyon emeklinin yaklaşık 6 milyonunun 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığını, milyonlarca emeklinin ise kök aylığının bu rakamın altında olduğunu belirtti.

“EN DÜŞÜK KÖK AYLIK 5 BİN 500 LİRA”

Ergün, devlet katkısıyla 7 bin 500 liraya tamamlanan kök aylıkların en düşüğünün 5 bin 500 lira olduğunu, bu kapsamdaki emeklilere yüzde 50 zam yapılması halinde bile aylıklarının 8 bin 250 lira olacağını, bu durumda devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alan emeklilere aslında yüzde 10 zam yapılmış olacağını ifade etti. Ergün, kök aylığı 5 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında olan emeklilere ise kök aylığının seviyesine bağlı olarak yüzde 20 veya yüzde 33 oranında zam yapılacağını kaydetti.

“YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERİN HAKKI KORUNMALI”

Emeklilerin gelir ve refah seviyesinin yükselmesi için kök aylıkların artırılması gerektiğini vurgulayan Ergün, “Milyonlarca emeklinin kök aylığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında. Emeklilerin büyük bir bölümü devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alıyor. Bu yüzden 7 bin 500 lira kök aylık olarak kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerinden hesaplanmalı. Aksi takdirde milyonlarca emekli yine enflasyonun gerisinde zam almış olacak.” şeklinde konuştu.

Ergün, yüksek prim ödeyerek 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların mağdur edilmemesi için bu gruba da ek olarak seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi ve bu tutarın temmuz ayında memurlara verilen 8 bin 77 lira olması gerektiğini söyledi.