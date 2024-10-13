Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Kayseri'de bir düğünde havaya ateş eden kişinin tüfeğinin tutukluk yapması sonucu amcasının oğlunu vurdu. Hastaneye kaldırılan Sedat İ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de Sedat İ., düğünde kuzeni Metin İ.'nin tutukluk yapan tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, düğünde havaya ateş açan Metin İ.'nin tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada tüfeği kurcalayan Metin İ.'nin ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu Sedat İ.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat İ., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Metin İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

Tüfeği tutukluk yaptı! Kuzenini öldürdü!

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