Tüfekle havaya ateş açmak isterken yanındaki arkadaşını ağır yaralamıştı; tutuklandı

(DHA) - Olay, geçen perşembe günü, saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi’nde meydana geldi.

Caddede iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Olcay Parlak, olay yerine geldiği taksiden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle iddiaya göre, havaya ateş açmak istedi. Parlak’ın tüfeğinden çıkan saçmalar, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral’ın yüzüne isabet etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olcay Parlak olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Turgay Oral ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turgay Oral, ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olay yerindeki ruhsatsız av tüfeğine el koydu. Polis, firari şüpheli Olcay Parlak’ı dün, Yeni Mahalle’de yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Parlak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.