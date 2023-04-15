Tüfekle kendini yaralayan çocuk kurtarılamadı

İzmir'in Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralandı.
Ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada Çınar Güven Süer evin duvarında asılı bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Oyun oynarken içi dolu tüfeğin tetiğine basan çocuk kendisini başından vurdu.
Başından ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Süer, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili babasının ifadesine başvurdu.