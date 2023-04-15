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Tüfekle kendini yaralayan çocuk kurtarılamadı

İzmir'de 9 yaşındaki bir çocuk tüfekle oynarken kendini başından yaraladı. Hastanede müdahale edilen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 22:53
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Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Tüfekle kendini yaralayan çocuk kurtarılamadı
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İzmir'in Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, oynadığı tüfeğin patlaması sonucu başından yaralandı.

Ailesi iftar hazırlığı yaptığı sırada Çınar Güven Süer evin duvarında asılı bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Oyun oynarken içi dolu tüfeğin tetiğine basan çocuk kendisini başından vurdu.

Başından ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Süer, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili babasının ifadesine başvurdu.

 

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