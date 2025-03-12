Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk'un tartıştığı ismi açıkladı

Galatasaray Alanyaspor karşısında üç puanı alarak zirve yolunda kayıp vermedi. Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu maçı değerlendirirken Okan Buruk ile Mertens arasında bir tartışma yaşandığını söyledi.

Kerimoğlu "Aslında bu oyunun adı Frankowski'ydi Alanya'da. Sara sağ çizgi, Morata biraz daha içeri, Osimhen en önde. Mantık şuydu oyun kuruluşunda Sara kendini içeri atıp, Morata'yı Osimhen'in yanına atıp, Barış-Torreira önde baskı... Amaç sağ taraftan biraz daha geniş alanlar bulabilmek. İyi orta yapabiliyor, oyun aklı da var. Şut da atıyor. Bu oyun aslında buradan biraz şekillenme ihtiyacını gösterdi Alanya'da ama istedikleri olmadı.

MERTENS İLE OKAN BURUK ARASINDA TARTIŞMA

İkinci yarıda ne oldu? Her şey normale döndü, bir tek Mertens hariç. Mertens ile Okan Buruk arasındaki söyleşide ufak bir tartışma var o kadar. Çok da büyük bir problem de değil aslında." ifadelerini kullandı.

SON MAÇLARDA MERTENS YOK

Galatasaray'ın başarısında kritik rol oynayan Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in son dönemdeki Galatasaray maçlarında forma şansı bulamaması dikkat çekti.