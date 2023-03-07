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Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Türkiye'yi gururlandıran Danışmaz'ın fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcısı, belden aşağısına sansür uygulayınca şarkıcı Mustafa Sandal sert bir tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 22:34
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Tuğba Danışmanın fotoğrafının belden aşağısını sansürleyen isme Mustafa Sandaldan çarpıcı tepki

Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
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Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Avrupa şampiyonu oldu. Böyle bir dönemde böyle bir başarı elde ettiği için çok mutlu olduğunu anlatan Danışman, ''Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir ya, çünkü bir anlamı yoktur yaptığını şeyin artık.

İşte tam böyle bir zamanda, sahaya depremzedeler için çıktım.

Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum'' dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı milli atlete sansür uygulayıp tepki gösterince sosyal medyada gündem oldu.

"HER ŞEYİN BİR ADABI VAR"

Sabri Amca isimli hesap paylaşımında "İster yobaz deyin ister gerici deyin dinci deyin, Ben bu şekilde kazanılan şampiyonluğu da kabul etmiyorum.

Şimdi çağdaşlar diyecek tesettürle mi katılsın? Yav kardeşim her şeyin bir adabı var kilotla böyle olmaz" dedi.

Kullanıcının 'kilot' yazması da sosyal medyanın diline düştü ve kelime en çok konuşulan konular arasına girdi.

"BİLETİN BENDEN, SÖZ"

Mustafa Sandal bu sözlere tepki gösterdi. Sandal paylaşımında "Avrupa Şampiyonu sporcumuz Tuğba Danışman'a uygulanan sansürü ve bu yakışıksız sözleri kınıyorum! Sen yaşamayı tercih ettiğin ülkeyi seç, biletin benden, söz! Ama orası burası değil! Tuğba Danışman gururumuz, yüz akımızdır" dedi.

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