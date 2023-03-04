Uç Tuğba uç! Tuğba Danışmaz finale çıkıyor

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada finale yükseldi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı.
Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı.
Kadınlar 3 adım atlamada final bugün yapılacak.
Finalde yarışma hakkı kazanan isimler şöyle:
ÜLKE SPORCU DERECE
1 Türkiye Tuğba Danışmaz 14,09
2 Portekiz Patricia Mamona 14,09
3 İtalya Dariya Derkach 13,98
4 İtalya Ottavia Cestonaro 13,98
5 Almanya Kira Wittmann 13,96
6 Slovenya Neja Filipic 13,94
7 Litvanya Dovile Kilty 13,83
8 İsveç Maja Askag 13,82