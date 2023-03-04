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Uç Tuğba uç! Tuğba Danışmaz finale çıkıyor

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09'luk derecesiyle kadınlar 3 adım atlamada adını finale yazdırdı. Tuğba bugün altın madalya için mücadele edecek

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 07:33
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Tuğba Danışmaz Avrupa Şampiyonası'nda finalde mücadele edecek

Uç Tuğba uç! Tuğba Danışmaz finale çıkıyor
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada finale yükseldi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar 3 adım atlama elemeleri yapıldı.

Tuğba Danışmaz, 14,09 metrelik atlayışıyla ilk sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı.

Kadınlar 3 adım atlamada final bugün yapılacak.

Finalde yarışma hakkı kazanan isimler şöyle:

ÜLKE SPORCU DERECE

1 Türkiye Tuğba Danışmaz 14,09

2 Portekiz Patricia Mamona 14,09

3 İtalya Dariya Derkach 13,98

4 İtalya Ottavia Cestonaro 13,98

5 Almanya Kira Wittmann 13,96

6 Slovenya Neja Filipic 13,94

7 Litvanya Dovile Kilty 13,83

8 İsveç Maja Askag 13,82

 

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