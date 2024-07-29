Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı. O sözleri sosyal medyada gündem olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Ekinci hakkında soruşturma başlatıldı. O sözleri sosyal medyada gündem olmuştu

Tuğba Ekinci hakkında Ödül Töreninde yaptığı konuşma sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci'nin İstanbul'da sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Ekinci hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ekinci konuşmasında “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber” şeklinde ifadelerde bulunmuş ve bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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