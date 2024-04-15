Tuğba Ekinci neredeyse sahneye anadan doğma çıktı. Herkes tepki gösterdi

Maslak'ta verdiği konserde giydiği cesur kostümle dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, dans anlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini hayrete düşürdü.

"Çayı demle geliyorum" notu eşliğinde paylaştığı dans videolarında giydiği jartiyerli kostüm de gözlerden kaçmadı.

Ekinci'nin dansı ve sahnedeki davranışları, müstehcen bulunarak eleştirilere maruz kaldı.

Ancak şarkıcı, bu eleştirilere sessiz kalmayıp, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille karşılık verdi ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

Sahnedeki cesur hareketleriyle izleyenleri şaşkına çeviren Tuğba Ekinci, eleştirilere “Sadece yobaz değil...” şeklinde tepki gösterdi.

"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyerek başladığı konuşmasında Ekinci, "Sadece yobaz değil, evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahsederken herkesin malına, kocasına ya da karısına göz dikenler var. İşimizi yaparken kimlere kaldık..." şeklinde sözlerine devam etti.