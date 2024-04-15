Tuğba Ekinci neredeyse sahneye anadan doğma çıktı. Herkes tepki gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Ekinci neredeyse sahneye anadan doğma çıktı. Herkes tepki gösterdi
Tuğba Ekinci, sahne performansında dikkat çekici dans figürler sergiledi. Bu hareketler bazıları tarafından 'müstehcen' olarak değerlendirildi ve bu yüzden Ekinci, eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak şarkıcı, bu eleştirilere karşı sert bir dil kullanarak yanıt verdi.

Maslak'ta verdiği konserde giydiği cesur kostümle dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci, dans anlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerini hayrete düşürdü.

"Çayı demle geliyorum" notu eşliğinde paylaştığı dans videolarında giydiği jartiyerli kostüm de gözlerden kaçmadı.

Ekinci'nin dansı ve sahnedeki davranışları, müstehcen bulunarak eleştirilere maruz kaldı.

Ancak şarkıcı, bu eleştirilere sessiz kalmayıp, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille karşılık verdi ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

Sahnedeki cesur hareketleriyle izleyenleri şaşkına çeviren Tuğba Ekinci, eleştirilere “Sadece yobaz değil...” şeklinde tepki gösterdi.

"Vay arkadaş! Yaşadığın ülke kaderin" diyerek başladığı konuşmasında Ekinci, "Sadece yobaz değil, evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahsederken herkesin malına, kocasına ya da karısına göz dikenler var. İşimizi yaparken kimlere kaldık..." şeklinde sözlerine devam etti.

ss.jpg

so3.jpg

2-kapak.jpg

t5.jpg

a456u.jpg

İlgili Haberler
Tuğba Ekinci: "Dayak yemek istemeyen kadın yer mi?"
Tuğba Ekinci: "Dayak yemek istemeyen kadın yer mi?"
Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu
Son Haberler
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak Gündem
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş Tarih - Mitoloji
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü Yerel Haberler
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı Gündem
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu Video
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
Feyyaz Uçar ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ateş püskürdü
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri Teknoloji
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri