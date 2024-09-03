Tuğba hemşire otomobilinde boğazı kesilmiş halde bulundu! Bugün evlilik yıl dönümüydü…

Vadişehir Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları'nda park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan genç kadını görenler durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tuğba Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

BUGÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜYDÜ

Koç’un cenazesi otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, genç hemşirenin aynı hastanede görev yaptığı ve bugün 1’inci evlilik yıl dönümünü kutladığı ortaya çıktı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hemşirenin eşi A.K. gözaltına alındı.

CİNAYET Mİ? İNTİHAR MI?

Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu yapılacak otopsiyle kesinleşecek olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.