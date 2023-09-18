Tuğba Özay Songül Karlı'nın programına tepki gösterdi. ''Hep saygısız üsluplar''

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı ekranlara yeni bir programla döndü. Fox TV'de ekrana gelen programına dair paylaşım yapan Karlı'nın paylaşımına Tuğba Özay sitem etti.

Tuğba Özay Songül Karlı'nın programına tepki gösterdi. ''Hep saygısız üsluplar''

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı Bu Tabak Kimin? yarışmasını sunarak ekranlara döndü. Son dönemde estetiği abartmasıyla dikkat çeken Karlı sosyal medyadan programına dair paylaşım yaptı.

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Programdaki gergin anlar ise Tuğba Özay'ı kızdırdı. Programda yaşanan gergin anların fragmana yansıması sonrası Özay isyan ederek şunları söyledi

"Hep kavga, hep kavga, hep saygısız üsluplar. Artık şu programlarda şu saçma sapan konuşmalara bir son verilse. Şu prodüksiyon anlayışı bir değişse… Sana hayırlı uğurlu olsun arkadaşım umarım bu zihniyeti sen değiştirirsin."

Özay'ın yorumunu görenler "Önce dövmüş sonra övmüş arkadaşını" yorumlarında bulundu.

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