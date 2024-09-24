Tuğba Özay, yeni hedefini açıkladı! Ünlü manken bakınız bu kez ne olmak istiyor?

Şarkıcı Tuğba Özay, adını zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla duyuruyor. Ünlü isim bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Amacının önümüzdeki dönemde milletvekili olmak olduğunu belirten Tuğba Özay, Haber Caddesi.com sitesinden Alper Ergez’e dobra dobra konuştu. Biliyor musunuz, hiç değişmediniz? Yıllar önceki gördüğüm Tuğba Özay nasılsa şu anki Tuğba Özay da aynı spor yapıyor musunuz ve hiç estetiğiniz var mı? Bu kadar güzel ve bakımlı olmanızın sırrı nedir? sorularını cevapladı.

TAMAMEN NATURELİM

Spor yapıyorum ve hayatım boyu hiç estetik yaptırmadım. En basit dolgu , botoks işlemim dahi yok .. tamamen naturelim. En çok da babacığımın genlerine borçluyum… Annem de çok güzel ama ben çokça babacıyım ve babacığıma çok benziyorum.

"KLİBİN HİKAYESİ VE TASARIMINI BEN YAPTIM"

Müzikle ilgili profesyonel çalışmalarıma ilk başladığım sene 2008... O yıllarda çalıştığım , ilk albümüm Armoni’yi yaptığım arkadaşlarımla çalıştım Araf’ta… Çok başarılı bir ses, yorumcu ve besteci İlkay Toktaş şarkımın bestesini yaptı ve harika oldu… İlkay’la iki güçlü ve duygusal kadının gücünü gösterdik bir anlamda bu şarkıda… Aranjesi ise Saffet Ulcay ve Oğuz Mühürdar’a ait... Klip yönetmeni Erkan Nas ama klibin tüm içeriği bana aittir... Yıllardır böyledir keza.. Kliplerindeki kostümlere , klibin hikayesine kadar ben tasarlarım. Ayrıca Nova Arsa’ya klibime verdikleri destek için çok teşekkür ederim.. Araf Seyhan Müzik etiketiyle çıktı ve ilk hafta tamamen organik rakamla 100.000’i geçmişti.. Şu an da da çok güzel bir şekilde ilerliyor.. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimle…

AMACIM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ OLMAK

Daha önceki bir röportajınızda ‘İlerleyen dönemlerde kesinlikle siyasetin içerisinde olmalıyım’’ demiştiniz. Düşünüyor musunuz gerçekten siyaset?

Elbette düşünüyorum… Amacım önümüzdeki dönemde milletvekili olmak... Ben gibi insanlar olmalı o mecliste! Düşünen, konuşan, eyleme dökebilen, korkusuz, cesur, vatansever, bilgiden, üretimden, halktan yana durabilen. Doğayı, hayvanları koruyabilen... Çocukların, kadınların, hayvanların ve doğanın sesi olabilecek aydınlık kadınlar gerekir o meclise!